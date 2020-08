Die Polizei hat am Samstag einen extrem langsam fahrenden Autokorso auf der A 650 gestoppt. Gegen 14 Uhr erreichte die Autobahnstation Ruchheim die Meldung, dass Fahrzeuginsassen auf der B 9 zwischen dem Autobahndreieck Mutterstadt und der Anschlussstelle Oggersheim-Süd albanische Fahnen aus den Wagen schwenken würden. Streifenwagen hielten den Autokorso schließlich auf der A 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an und identifizierten die verantwortlichen Fahrzeugführer. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen sind keine Straftaten bekannt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter Telefon 06237/9330 zu melden.