Zwei Ortsvorsteherkandidaten haben es am Sonntag im ersten Anlauf geschafft. Acht Bewerber müssen in die Stichwahl am 23. Juni. Bei der Auszählung gab es einige Überraschungen.

Ruchheim: Schmidt fährt klaren Sieg ein

Dennis Schmidt (CDU, 31 Jahre) hat in Ruchheim