Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Wand an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch (Igslo) in der Hermann-Hesse-Straße in Oggersheim beschmiert. Hierdurch entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen: Diese sollen sich Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 melden, Telefon 0621 963-2222.