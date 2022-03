Das kommunale Wohnungsunternehmen GAG plant den Abriss und Neubau mehrerer Hochhäuser in Oggersheim-West. Grund: Eine Sanierung sei nicht wirtschaftlich. Etwa 600 Bewohner sind betroffen. Die GAG-Hochhäuser stehen in der Stefan-Zweig-Straße. In dem Komplex gibt es insgesamt 214 Wohnungen. Die Hochhäuser sollen ab 2024 durch etwas niedrigere Neubauten mit energieeffizienten und öffentlich geförderten Mietwohnungen ersetzt werden. Der Abriss erfolgt zeitversetzt. Immer wenn ein Neubau fertig ist, soll eines der alten Hochhäuser geräumt und abgerissen werden. Erste Umzüge der Mieter in die neu errichteten Häuser sollen Anfang 2026 stattfinden. Für das Gesamtprojekt sind 18 Jahre veranschlagt. Die GAG will etwa 90 Millionen Euro investieren. Die Planung läuft nun an. Laut GAG sind Mieter und Anwohner schriftlich informiert worden. Ansprechbar sei auch das Wohnungsverwalterbüro in der Fröbelstraße.