Intelligente Texte, coole Beats und originelle Arrangements – Bernadette La Hengst hat einiges zu bieten. Im Alten Volksbad in Mannheim eröffnete der „Chor für Menschen die nicht singen können“ den Abend. Dass der Eigenname des Chors ohne Komma geschrieben wird, ist in gewisser Weise symptomatisch: Auf Regeln kommt es nicht so genau an. Auf saubere Intonation auch nicht.

Tatsächlich ist der „Chor für Menschen die nicht singen können“ kein Chor im klassischen Sinn, bei dem mehrstimmige Chormusik gesungen wird. Was den Chor aber auszeichnet,