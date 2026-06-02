Die Notare Thomas Raff und Timo Fiebelkorn ziehen zum 15. Juni nach eigenen Angaben von ihren bisherigen Räumen in der Kaiser-Wilhelm-Straße 16 (Innenstadt) nach Süd in die Villa Raschig (Mundenheimer Straße 140, erster Stock) um. Auf die Parkplätze gelangen Mandanten über die Einfahrt in der Böcklinstraße. Die Notare weisen darauf hin, dass der Umzug am 11. und 12. Juni stattfinden und das Notariat an diesen beiden Tagen telefonisch unter Umständen nicht erreichbar sein wird.