Osman Gürsoy (32, SPD) ist neuer Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt. Bei der Stichwahl am Sonntag hat er 55,3 Prozent der Stimmen geholt. Sein CDU-Konkurrent Wolfgang Leibig kam auf 44,7 Prozent. Der Wahlsieger über seine Gefühle, die neue Aufgabe und seine Pläne.

Herr Gürsoy, Glückwunsch zum Wahlsieg. Wie fühlt es sich an, jetzt Ortsvorsteher zu sein?

Es ist ein schönes Gefühl. Ich war lange Zeit stellvertretender Ortsvorsteher und habe die Amtsgeschäfte von Antonio Priolo übernommen, der schwer erkrankt war. Es ist für mich eine Ehre, jetzt in die Fußstapfen von Herrn Priolo zu treten.

Was haben Sie als Stellvertreter von Antonio Priolo gelernt?

Geduld. Er hat sich Zeit gelassen, gründlich überlegt und dann eine Entscheidung getroffen. Das will ich auch so machen.

Ein Wermutstropfen ist die niedrige Wahlbeteiligung von 10,3 Prozent. Sie sind nur von einem Bruchteil der Wahlberechtigten gewählt worden – fühlt man sich dann noch demokratisch legitimiert?

Das Wahlergebnis ist legitim – ob nun zehn Prozent oder 90 Prozent gewählt haben. Es ist natürlich sehr schade, dass sich nicht mehr Leute an der Ortsvorsteherwahl beteiligt haben. Ich hätte mir eine höhere Beteiligung gewünscht. Mit den 10,3 Prozent muss man bei der Stichwahl noch zufrieden sein, im ersten Wahlgang waren es ja auch nur 12,4 Prozent. Ich bin erleichtert, dass die Wahlbeteiligung nicht in den einstelligen Bereich abgesackt ist.

Ihr CDU-Konkurrent Wolfgang Leibig ist ja auch stellvertretender Ortsvorsteher – das bleibt jetzt auch so. Ist die Zusammenarbeit durch den Wahlkampf schwieriger geworden?

Nein. Herr Leibig und ich haben schon immer ein gutes persönliches Verhältnis miteinander. Auch wenn wir verschiedenen Parteien angehören, konnten wir immer miteinander reden und auch Meinungsverschiedenheiten über den Kurs im Stadtteil beilegen. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch künftig gut miteinander zusammenarbeiten werden.

Sie sind der erste Ortsvorsteher in Ludwigshafen, der einen türkischen Migrationshintergrund hat. Spielt das für Sie eine Rolle?

Ich bin hier auf die Welt gekommen. Meine Familie ist in der dritten Generation in Deutschland. Nach einem italienischstämmigen Ortsvorsteher kommt jetzt ein türkischstämmiger Ortsvorsteher. Ich finde das ein Stück gelungene Integration in Ludwigshafen.

Sie sind 32 Jahre alt, voll berufstätig und werden im März zum ersten Mal Vater – jetzt kommt noch ein zeitraubendes Amt dazu. Wie wollen Sie das alles unter einen Hut bekommen?

Es wird nicht einfach. Aber als stellvertretender Ortsvorsteher war ich durch die Erkrankung von Antonio Priolo schon besonders gefordert. Als Ortsvorsteher wird sich daher die Arbeit nicht so stark verändern. Natürlich wird das Amt mich beanspruchen, aber ich kann mir meine Zeit gut einteilen. Meine Vorgesetzten im Job spielen da auch mit.

Gemeinsam mit Dennis Schmidt in Ruchheim sind Sie jetzt einer der jüngsten Ortsvorsteher in Ludwigshafen. Ist dies der Anfang eines Generationswechsels?

Ja, das glaube ich schon. Es bewerben sich mittlerweile auch junge Leute um Ortsvorstehermandate. Ich glaube, dies werden wir bei der nächsten Kommunalwahl merken.

Was wollen Sie als Erstes angehen?

Ich will bei den Menschen im Stadtteil Gehör finden. Wenn es die Corona-Lage zulässt, will ich wieder Stadtteiltreffen organisieren. Ich will mir vor Ort die Probleme anhören und ein Bindeglied zwischen Bürger und Verwaltung sein.

Zur Sache: Stimmen zum Wahlergebnis

Die Wahlbeteiligung bei der Ortsvorsteher-Stichwahl am Sonntag lag bei 10,3 Prozent. Osman Gürsoy (SPD) konnte 736 Stimmen auf sich vereinigen (55,3 Prozent), Wolfgang Leibig 594 Stimmen (44,7 Prozent). Der Wahlsieger hatte einen Vorsprung von 142 Stimmen. Wahlberechtigt waren rund 13.000 Bürger, von denen sich nur knapp 1350 an der Wahl beteiligten.

„Die Wahlbeteiligung ist enttäuschend, wie schon beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) als Wahlleiterin. Damals lag die Beteiligung bei 12,4 Prozent. Für die OB ist die Wahl des türkischstämmigen Gürsoy ein Signal an alle Migranten: „Die Menschen können sich hier politisch beteiligen.“

Der Ludwigshafener SPD-Chef David Guthier sprach trotz der niedrigen Beteiligung von einem „tollen Wahlerfolg“ für Gürsoy und seine Partei. Die Wahl habe wegen Corona unter schwierigen Bedingungen stattgefunden.

CDU-Kandidat Leibig gratulierte als einer der ersten dem Gewinner und meinte: „Die CDU hat eine geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert. Wir haben eine sehr gute Figur gemacht.“ Der 56-Jährige lag zwischenzeitlich bei der Auszählung der Stimmen, die in den Wahllokalen abgegeben wurden, nur zehn Stimmen hinter Gürsoy. Dies weckte bei CDU-Fraktionschef Peter Uebel Hoffnung. Doch mit der Auszählung der Briefwahlstimmen vergrößerte sich dann der Abstand.