Osman Gürsoy (32, SPD) ist seit Dienstagabend offiziell neuer Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat ihm seine Ernennungsurkunde überreicht. Gürsoy ist der erste Ortsvorsteher in Ludwigshafen mit türkischen Wurzeln und folgt auf den italienischstämmigen Antonio Priolo (SPD), der im September im Alter von 65 Jahren gestorben ist.

Gürsoy hatte als Stellvertreter den schwer erkrankten Priolo vertreten und dabei schon erste Erfahrungen im Ortsvorsteheramt gesammelt. Nachdem Priolo starb, wurde eine Nachwahl erforderlich, bei der sich Gürsoy im Januar in zwei Wahlgängen gegen sechs Mitbewerber durchsetzte.

In seiner Antrittsrede am Dienstag erinnerte er an seinen Vorgänger, der für ihn ein Mentor gewesen sei. Gürsoy unterstrich dabei, dass er sich als Vertreter aller rund 21.000 Einwohner im Stadtteil verstehe. „Ich will mich für alle Menschen, alle Generationen einsetzen“, sagte der 32-Jährige. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat wolle er den Ausbau der Kita-Plätze in Nord und West erreichen, die Schulen stärken und Begegnungsstätten für die Bürger schaffen. Ein wichtiges Thema sei auch die Nahversorgung und die Anbindung an die City, denn mit dem im kommenden Jahr anstehenden Abriss des Rathaus-Centers müssten dafür Lösungen gefunden werden.

Für mehr Mülldetektive

Gürsoy sprach sich dafür aus, das Carsharing- und Leihräderangebot in seinem Stadtteil auszubauen. Mit Patenschaften von Bürgern für Spielplätze und Baumscheiben solle die Lage verbessert werden. Der neue Ortsvorsteher will außerdem mehr Mülldetektive einsetzen, um die Verursacher von illegalem Müll ausfindig zu machen. Gleichzeitig müsse ein neues Aufklärungsprogramm den Einwohnern die richtige Abfallentsorgung näherbringen. Zudem könne er sich Änderungen bei der Sperrmüllabfuhr vorstellen. Mit einer besseren Beleuchtung und einer stärkeren Präsenz des Ordnungsamts soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessert werden. Gegen Falschparker – ein Dauerproblem im Hemshof – müsse konsequent vorgegangen werden.

Um den Zusammenhalt und die Attraktivität des Stadtteils zu bewahren, müssten die Vereine sowie die Kultur- und Künstlerszene im Hemshof gestärkt werden. „Wir haben ein gutes Fundament, auf dem wir aufbauen können“, sagte Gürsoy. Der neue Ortsvorsteher rief die Fraktionen im Ortsbeirat zur Zusammenarbeit auf. Oberbürgermeisterin Steinruck wünschte dem 32-Jährigen „viel Glück für die viele Arbeit, die vor ihm liegt“. Die Nördliche Innenstadt und West seien herausfordernde Stadtteile. Der Ortsvorsteher habe eine wichtige Funktion, sei das Bindeglied zwischen Bürger, Verwaltung und Ortsbeirat.

Leiter eines Kinderhauses

Osman Gürsoy ist als Ortsvorsteher ehrenamtlicher Beamter auf Zeit und Teil der Stadtverwaltung. Im Hauptberuf ist er Leiter eines Kinderhauses der Stadt Mannheim. Sein Arbeitgeber lasse ihm die nötige zeitliche Flexibilität für das neue Amt, sagt er. Der verheiratete Pädagoge ist im Stadtteil West aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau seit fünf Jahren im Hemshof. Im März erwartet das Paar das erste Kind. Ab 2018 war er stellvertretender Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt. Er ist außerdem ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert, zum Beispiel als Vorsitzender der Bürgerinitiative Abenteuerspielplatz Oggersheim (ASP) sowie als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Bürgerinitiativen für Kinder und Jugendliche. Seine aus der Türkei stammende Familie lebt in der dritten Generation in Deutschland. Gürsoy ist hier geboren, ein waschechter Ludwigshafener. Dass er nun der erste türkischstämmige Ortsvorsteher in der Stadt ist, macht ihn auch ein bisschen stolz. „Ich finde, das ist ein Stück gelungene Integration“, sagte er im RHEINPFALZ-Gespräch nach seiner Wahl.