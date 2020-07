Im Mundenheimer Hofgut im Zedtwitzpark hat bayerische Tradition Einzug gehalten: Pfälzer Klassiker und Schorle treffen in dem Gasthof nun auf Obazda, Radi und Münchner Bier. Außerdem gibt’s selbstgemachten Kuchen und Torten. Nach langer Pause hat Gerold Betz das Lokal im Hofgut neu belebt. „Eigentlich“, so der Gastronom, der vielen als Caterer im Pfalzbau bekannt ist und seit der Corona-Krise mit seiner Firma Merlin GmbH auch einen regionalen Lieferservice betreibt, „war nach bayerischem Vorbild bei uns Selbstbedienung im Biergarten geplant. In Zeiten von Corona haben wir unser Konzept aber umgestellt und bedienen unsere Gäste.“ Geöffnet ist der Biergarten bei schönem Wetter laut Betreiber täglich von 11 bis 22 Uhr. Vor dem Hofgut gibt es einen großen und kostenlosen Parkplatz. Im historischen Gewölbekeller aus dem 16. Jahrhundert sind auch Feiern und Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen möglich.