Irgendwann zwischen Freitagnachmittag, 17. Mai, und Sonntagmittag, 19. Mai, sind Unbekannte in die Uni im Fort eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sie in mehreren Labors Schränke durchwühlt. Ob etwas fehlt, steht noch nicht fest. Außerdem haben die Täter einen Feuerlöscher entleert. Die Gesamtschadenshöhe sei noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.