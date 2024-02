Für die Siedlung um die Bannwasserstraße in Edigheim wird die Stadtverwaltung einen neuen Bebauungsplan aufstellen. Hintergrund: Es gibt zunehmend Bauanträge für Aufstockungen und Erweiterungen der Reihenhäuser. Die Stadt will mit den neuen baurechtlichen Vorgaben, den Charakter der in den 1960er-Jahren von der damaligen BASF-Baugesellschaft Gewoge errichteten Siedlung bewahren. „Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, um für Bauanträge einen Rahmen vorzugeben“, erläuterte Anke Münzner vom Bereich Stadtplanung dem Ortsbeirat Oppau am Dienstag.

Ziel sei es, das Wohngebiet mit seinen typischen Reihenhäusern zu erhalten. Auch die Fußwege in der autofreien Siedlung müssten neu geordnet werden, da sie teils über Privatgrund verlaufen. Der Platz rund um den Schwanenweiher, der früher als Ladenzentrum diente, müsse ebenfalls neu geplant werden. Es gebe dort Kaufinteressenten für leerstehende Gebäude, die einen Abriss und den Bau vom Mehrfamilienhäusern planten. Damit es dort keinen städtebaulichen Wildwuchs gibt, wolle die Stadt dort Baufirmen Vorgaben machen. Der Ortsbeirat Oppau sprach sich einstimmig dafür aus, dass die neuen Häuser nicht zu groß werden sollen, sonst würde es zu Konflikten mit Anwohnern kommen. Maximal zwei Obergeschosse mit einem Flachdach sollten vorgeschrieben werden.