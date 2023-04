Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Mundenheimer Flurstraße baut die GAG vier dreigeschossige Mehrfamilienhäuser. Die Baufläche ist in einem ehemaligen Einweisungsgebiet für Obdachlose. 88 Wohnungen sollen hier in den kommenden zwei Jahren entstehen. Ein Projekt, das große Hoffnungen weckt.

Es gibt Straßen in Ludwigshafen, die nicht zu den besten Adressen in der Stadt gehören. Die Flurstraße in Mundenheim-West hatte wegen der Unterkünfte für Obdachlose