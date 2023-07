Die männliche A-Jugend des Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf richtet im TSG-Sportzentrum erneut ein Vorbereitungsturnier mit fünf Teams aus der Jugend-Bundesliga aus.

Das Turnier ist der erste Test für die Mannschaft von Malte Metz. Sie trifft mit der SG Pforzheim/Eutingen und dem Erstliga-Nachwuchs des TV Bittenfeld auf zwei Staffelkontrahenten. Bittenfeld ist heuer deutlich stärker einzuschätzen als in der abgelaufenen Runde, während Pforzheim wie immer zu den Favoriten um die Teilnahme an der Meisterrunde zählt. In der abgelaufenen Saison scheiterte das Team von Alex Lipps und Markus Rauch im Viertelfinale nur sehr unglücklich aufrund eines Tors 15 Sekunden vor Schluss am späteren Deutschen Meister aus Berlin.

„Es ist der erste Test für unsere Jungs nach der Qualifikation. So können wir sehen, wo wir und die anderen aktuell stehen“, sagte Martin Röhrig, Leistungssportkoordinator Nachwuchs im HLZ. Sein Team ist nach dem Abstieg in der vergangenen Runde über das Qualifikationsturnier sofort wieder in die höchste Spielklasse zurückgekehrt. Die Neuzugänge beim HLZ, Lukas Mezler (TV Offenbach) mit einem Doppelspielrecht sowie Lennart de Hooge (TuS 04 Dansenberg), Max Diener (HSG Dudenhofen-Schifferstadt) und Nils Chrust (Rhein-Neckar Löwen) sind mit von der Partie.

Bereits bei der Qualifikation kreuzten die Metz-Schützlinge die Klingen mit dem Nachwuchs des Erstligisten HSG Wetzlar, der vom Ex-Eulen-Spieler Sebastian Roth trainiert wird. Zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens waren beide Teams bereits qualifiziert, sodass sich ein sehr lockeres und freundschaftliches Spiel entwickelte. Die fünfte Mannschaft hat die weiteste Anreise in die Pfalz. Die DJK Rimpar (nahe Würzburg) hat sich über die Jahre zu einer der ersten Adressen in Bayern entwickelt. 2022 absolvierte das HLZ mit den Freunden in Rimpar einen gemeinsamen Trainingstag mit einem Testspiel. Die Partien beginnen am Sonntag um 10.30 Uhr im TSG-Sportzentrum und enden gegen 18 Uhr.