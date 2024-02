Punkt 11.11 Uhr startet am Samstag, 10. Februar, die mittlerweile 37. Fahrt der „Närrischen Straßenbahn“ mit der Linie 8 an der Endstation Oppau. Für Getränke, Dambnudle und Brezeln in der Bahn sei an den beiden Endstationen Oppau und Rheingönheim bestens gesorgt, heißt es in einer Ankündigung der drei Karnevalvereine Obbarer Dambnudle, Wasserhinkle Altrip und Klotzgrumbeer Rheingönheim. Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt den Angaben zufolge zwei Euro. Der Erlös komme – wie immer – sozialen Zwecken zugute. Seit 1984 seien bereits 123.327,46 Euro eingefahren und ausschließlich in Zusammenarbeit mit der Stadt für gespendet worden.