Nächster Erfolg für Francine Polderl: Die Judoka des ESV Ludwigshafen, die auch für den JB Ban St. Martin startet, ist bei den französischen Ü30-Meisterschaften in Villebon sur Yvette (in der Nähe von Paris) auf die Matten gegangen und hat einmal mehr ihr Ausnahmetalent unter Beweis gestellt. Die mehrfache deutsche Senioren-Meisterin hat alle ihre Kämpfe vorzeitig mit Ippon, also einer ganzen Wertung, für sich entschieden und blieb dabei ohne eine einzige Gegenwertung. Im Finale setzte sie sich gegen Solen Yaisle (EVA Judo) durch. Souverän sicherte sie sich damit in der Altersklasse F4 (45 bis 49 Jahre) in der Gewichtskategorie bis 78 Kilogramm den Titel.