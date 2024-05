Im Mannheimer Stadtteil Schönau sind eine Frau und ein Mann bei einem Unfall am Sonntag verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr die 28-jährige Unfallverursacherin gegen 12 Uhr mit ihrem BMW auf der Straße Bromberger Baumgang. An der Kreuzung zur Kattowitzer Zeile fuhr die Frau aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen einen dort aufgestellten Altkleidercontainer. Durch den Aufprall kippte der BMW auf die Seite und kam an einer Litfaßsäule zum Stehen. Die 28-Jährige und deren Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Frau wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde geborgen und abgeschleppt. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.