Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Barrierefreiheit in historischen Monumenten ist eine schwierige Angelegenheit – baulich und mit Blick auf den Denkmalschutz. In den Schlössern in Mannheim und Schwetzingen gibt es eine Alternative.

Eine Rundumsicht vom Apollotempel im Schwetzinger Schlossgarten aus zu genießen oder einen Blick hinter die Kulissen des Schlosstheaters werfen – das ist jetzt digital möglich. Auch in