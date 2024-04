Am Montagmittag gegen 12.36 Uhr haben sich an der Straßenbahn-Endhaltestelle in Mannheim-Schönau bis zu zehn Personen gestritten. Laut Polizei wurden dabei mehrere der Streithähne verletzt. Teilweise sollen sogar Steine aus dem Gleisbett genommen und geworfen worden sein. Über Hintergründe oder weitere Tatumstände der Streitigkeiten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte den Streit schlichten. Die weiteren Ermittlungen laufen, die Polizei hat angekündigt, bei der Staatsanwaltschaft gegen die Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen Körperverletzung vorlegen zu wollen.