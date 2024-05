Im Stadtgebiet sind laut Polizei mehrere Autos beschädigt worden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden Reifen von Firmenfahrzeugen (ein Transporter und zwei Anhänger) in der Maudacher Straße (Gartenstadt) zerstochen. Sachschaden: 1000 Euro. In der Schnabelbrunnengasse (Oggersheim) wurde am Mittwoch zwischen 14.30 und 18 Uhr die Tür eines Opel Corsa zerkratzt. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Außerdem wurde in der Kranichstraße (Edigheim) ein Audi demoliert. Zwischen Dienstag und Mittwoch schlugen Unbekannte dessen Scheiben ein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122, 963-2403 oder 963-2222.