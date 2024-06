Premiere in Hochstadt: Dort wird es am Freitag erstmals Fête de la Musique geben. Es handelt sich dabei um die bekannte Kultur- und Musikveranstaltung, die es alljährlich zum kalendarischen Sommeranfang weltweit an unzähligen Orten gibt. Schauplatz in Hochstadt ist das Naturfreundehaus. Dort wird ab 19 Uhr das Duo Soundbouquet französische Chansons spielen, auftreten werden auch der politische Liedermacher Uli Valnion und das Trio Pik. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.