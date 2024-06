In der Homburger Innenstadt ist es am Samstagabend zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat ein Mann auf dem Bahnhofsvorplatz eine 33 Jahre alte Frau angesprochen, die auf ihrem E-Scooter unterwegs war. Die Frau habe angehalten, und der Mann habe ihr kurz darauf in den Bauch getreten. Diesen Moment habe er genutzt, sei auf den E-Scooter gestiegen und in Richtung Bahnhof davongefahren. Die Frau und ein Passant, der den Vorfall mitbekommen hatte, nahmen die Verfolgung des Täters auf, der mit drei weiteren Männern unterwegs gewesen sein soll. Die Frau und der Passant konnten die Männer einholen, und der Dieb ließ den E-Scooter zurück. Die Männer haben aber flüchten können. Die Polizei sucht Zeugen unter 06841 1060.