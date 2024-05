Mehrere geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht vom 29. zum 30. April im Bereich von Knollstraße und im Donnersbergweg aufgebrochen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach wurden an den Fahrzeugen jeweils Scheiben eingeschlagen. Entwendet wurden unter anderem Werkzeuge so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.