Gute Nachricht für die scheidende Ortsvorsteherin von Maudach, Rita Augustin-Funck (CDU): Das denkmalgeschützte Maudacher Schloss, in dem sich neben ihrem Büro im ersten Stock auch ein beliebter Trausaal befindet, wird barrierefrei und erhält eine Aufzugsanlage an der Rückfassade, wo künftig auch der Haupteingang sein wird. Dem langgehegten Wunsch von Augustin-Funck und Ortsbeirat hat der Bau- und Grundstücksausschuss am Montagabend entsprochen. Das Projekt ist damit genehmigt, es muss nicht mehr in den Stadtrat. Zudem werden die WC-Anlagen im Erdgeschoss saniert. Die Baugenehmigung wurde bereits im April 2023 erteilt. Aus Gründen des Denkmalschutzes wird es allerdings keinen Glasaufzug, sondern einen geschlossenen Aufzug „in einem monolithischen Erscheinungsbild“ geben, der auf die historische Fassade Bezug nimmt. Die schlechte Nachricht: Wegen brandschutztechnischen Anforderungen an das Treppenhaus steigen die Gesamtkosten um 175.000 auf 535.000 Euro. Baubeginn soll im April sein, die Fertigstellung im November.