Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Bliesbad Manfred Platz getroffen. Der 66-Jährige lebt in Eppstein und ist Bademeister, Platzwart und Hausmeister in Personalunion sowie einziger Festangestellter des Fördervereins.

Wie sind Sie zum Förderverein gekommen?

Das war 2003 noch unter Manfred Reimann. Der Verein hat einen Bademeister gesucht und hat mich eingestellt.

Bademeister ist ja eigentlich die Kurzform eines Fachangestellten für Bäderbetriebe und ein Lehrberuf. Dürfen Sie sich einfach so „Bademeister“ nennen?

Genau