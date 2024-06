Im Juli setzt das Heinrich-Pesch-Haus die Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen am Standort Ludwigshafen fort und lädt für Sonntag, 7. Juli, 14.30 bis 18 Uhr, zu einem Familienfest in den Park des Hauses (Frankenthaler Straße 229) ein. Zu Gast ist Erzählkünstler Thomas Hoffmeister-Höfener. Der Eintritt ist frei. Das Team der Familienbildung hat noch weitere kreative und überraschende Aktionen geplant. Das Thema „Mit allen Sinnen“ wird sich durch den Tag und die Kreativstationen ziehen. Im Erzählzelt steht das Hören im Vordergrund. Mit Fühlkisten und Bastelstationen wird das Tun angeregt und zu sehen gibt es auch so Einiges. Zum Schmecken wird es Kuchen, Kaffee und kalte Getränke geben. Unter Bäumen und auf Bänken gibt es die Möglichkeit zu verweilen und miteinander zu erzählen. Bei schönem Wetter wird für eine kleine Abkühlung gesorgt. Es wird empfohlen, Wechselkleidung mitzubringen.