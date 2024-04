Der Kreistag des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt am vergangenen Freitagabend bei der SG Böhl-Iggelheim wartete mit einer Premiere auf.

50 der 90 dem Kreis Rhein-Mittelhaardt angehörenden Vereinen hatten Vertreter geschickt – davon können benachbarte Kreise nur träumen. „Es ist eben der Fußballkreis, dem ich angehöre“, erklärte Hans-Dieter Drewitz, Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV), der Mitglied des 1. FC 08 Haßloch ist. Mit Dana Burkard vom FV Berghausen wählten die Mitglieder einstimmig erstmals auf SWFV-Gebiet eine Frau an die Spitze eines Kreises.

Am 1. Juli wird Burkard die Amtsgeschäfte aufnehmen. Bis dahin ist ihr Vorgänger Klaus Karl (SV Weingarten) im Amt. Dieser zog eine zufriedene Bilanz, fand aber auch kritische Worte. „Vor 16 Jahren wurde ich zum Vorsitzenden des Fußballkreises Speyer gewählt und erlebte die Fusion mit dem Kreis Neustadt zum Kreis Rhein-Mittelhaardt, dessen Vorsitzender ich ebenfalls geworden bin. Toll waren in dieser Zeit vor allem die Begegnungen mit vielen Menschen, wenn auch einige Stinkstiefel dabei waren“, formulierte er gewohnt direkt. Er dankte Helmut Scheurer (VfB Haßloch), der ihn nach der Kreisfusion viele Jahre als stellvertretender Kreisvorsitzender unterstützt habe. Die Entwicklung im Fußball bereitet Karl derweil Sorgen: „Im Vergleich zu 2010 haben wir in unserem Kreis 25 Prozent weniger aktive Mannschaften. Bei den A-Junioren ist es noch schlimmer. Der Kreisliga gehören nur noch zehn Mannschaften an, und in den höheren Spielklassen sind es insgesamt nur noch sieben aus unserem Gebiet“, warnte er. Auch in qualitativer Hinsicht habe es Rückschläge gegeben. Ein Trend sei, dass immer mehr Vereine über mehr als zwei aktive Mannschaften verfügten, weit mehr jedoch über gar keine mehr. „Die Ansprüche der Spieler an die Vereine werden immer größer. Deshalb ist es entscheidend, ob es dort einen richtigen Macher gibt, der sich um alles kümmert. Solche Macher gibt es aber immer seltener“, führte er dazu aus.

Tannenbaumsystem soll kommen

Drewitz zeichnete Frank Zimpelmann vom FC Leistadt für dessen Verdienste als langjähriger Vorsitzender des Kreisjugendausschusses mit der Bronzenen Verdienstnadel des SWFV aus.

Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde der bisherige Beisitzer Andreas Scherer von der SG Böhl-Iggelheim gewählt. Tobias Platz, Dirk Schwarzwälder und Bernd Wagner bleiben Beisitzer, Andreas Lehr (FV Hanhofen) ist in dieser Funktion neu im Kreisausschuss. Dennis Scheurer (TuS Diedesfeld) ist Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, Frank Roß (TSV Lingenfeld) weiter Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses.

Der Kreistag beauftragte das SWFV-Präsidium, die Spielklassen zukünftig durchgehend in einem Tannenbaumsystem zu gestalten. Sollte der Verbandstag dem folgen, müssten die A-Klassen Rhein-Pfalz, Rhein-Mittelhaardt und Südpfalz zu zwei Ligen zusammengelegt werden. Der nächste Kreistag ist in vier Jahren beim TuS Diedesfeld.