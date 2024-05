Die Seniorenräte in Ludwigshafen und Mannheim rufen unter der Überschrift „Ja zu Demokratie, Ja zu Europa, Ja zur Stadt“ Bürger dazu auf, sich an den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni zu beteiligen. Beide Seniorenräte verstehen sich nach eigenen Angaben als Stimme der älteren Generation. „In diesem Sinne rufen wir alle Wahlberechtigten auf, am Sonntag, 9. Juni, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und an den gleichzeitigen Wahlen für Europa und die Kommunen teilzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn die Menschen der älteren Generation seien aus historischer und menschlicher Erfahrung heraus leidenschaftliche Unterstützer der Grundwerte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, das in diesen Tagen auf 75 Jahre Demokratie in Deutschland, auf Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Personalität in den Städten und im Lande schauen könne. Dies müsse auch in Zukunft so bleiben. Beide Seniorenräte mahnen in diesem Sinne Gemeinwohlorientierung und Toleranz unter den Menschen sowie bei den politisch tragenden Kräften an.