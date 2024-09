Für die Bauarbeiten an einer neuen Westbrücke, die die A650 mit der künftigen Helmut-Kohl-Allee verbinden wird, werden derzeit die Fundamente ehemaliger Brückenwände am Ziegeleiweg (West) in Höhe des Sportplatzes abgerissen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Um den Schulbetrieb in der Umgebung nicht zu beeinträchtigen, finden die lärmintensiven Arbeiten täglich erst von 13.30 bis 17 Uhr statt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober andauern.

Bereits im Frühjahr wurden in diesem Bereich Spundwände eingebaut. Der Rückbau der alten Fundamente ist erforderlich, um die Baufläche für die weiteren Arbeiten an der Brücke vorzubereiten. Parallel zu diesen Arbeiten werden die Gründungsarbeiten auf dem Gelände der Deutschen Bahn westlich vom Hauptbahnhof erledigt und die ersten Bohrpfähle für das westliche Widerlager hergestellt.

Die 860 Meter lang geplante Helmut-Kohl-Allee soll ab den 2030er-Jahren die abrissreife Hochstraße Nord (B44) ersetzen.