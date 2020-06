Im Stadtteil Süd fehlen 380 Kita- und Krippenplätze. Daher drängt das Fraktionsquartett der Grünen um ihren Sprecher Jens Brückner – wie berichtet – unter anderem auf einen Kitabau am Südwest-Stadion im Bereich Erich-Reimann-Straße. Die zuständige Dezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) nimmt den Vorschlag ernst, wie die 62-Jährige auf Anfrage sagte. „Grundsätzlich freue ich mich über jeden Vorschlag für einen Kita-Standort, insbesondere im Stadtteil Süd. Inwieweit die genannten Standorte die Kriterien für eine Realisierung erfüllen, muss allerdings erst einer verwaltungsinternen Überprüfung unterzogen werden.“

Stadtweit fehlen fast 2000 Kita-Plätze

Nach Reifenbergs Angaben sehen die vom Stadtrat beschlossenen Pakete stadtweit den Ausbau von 6800 auf 8751 Kindergartenplätze vor, was planerisch einen Fehlbedarf von 1951 Plätzen ergebe. „Bei den Krippen lautet das Ausbauziel 500 Plätze, bei einem aktuellen Stand von 327, das ergibt einen Fehlbedarf von 173 Plätzen“, so die Beigeordnete und Bürgermeisterin.

Grüne haben auch Böcklinstraße im Blick

Neben zwei Flächen in der Erich-Reimann-Straße wollen die Süd-Grünen in der nächsten Ortsbeiratssitzung auch einen Prüfauftrag zum Bau einer Kita für eine Fläche in der Böcklinstraße stellen. Der Grünen-Vorschlag für einen Kitabau auf der sogenannten Südwestwiese am Stadion an der Ecke Von-Weber-/Saarlandstraße war am 13. Mai im Ortsbeirat mit 4:10 Stimmen gescheitert.