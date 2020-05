Mit 10:4 Stimmen bei einer Enthaltung hat der Ortsbeirat Süd am Mittwochabend einen Antrag der Grünen abgelehnt, auf dem Vorgelände des Südwest-Stadions (Sportpark) den Bau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte in Angriff zu nehmen.

„Nicht weiter zubetonieren“

Der Stadionvorplatz werde von über 30.000 Menschen genutzt, es gebe ohnehin zu wenige Sport- und Freizeitflächen in der Innenstadt. „Daher wäre es verrückt, weitere Flächen zuzubetonieren“, begründete Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) seine ablehnende Haltung. Der Bedarf an Kitaplätzen in Süd sei zwar extrem hoch, ein entsprechendes Gelände müsse aber anderswo gefunden werden. Die SPD unterstütze weitere Kitabauten, aber nicht vor Ort, sagte deren Sprecherin Lorena Schmitt. Ihr Fraktionskollege Björn König wunderte sich, dass sich ausgerechnet die Grünen für eine weitere Flächenversiegelung aussprechen.

„Es fehlen 380 Kita- und Krippenplätze“

Die Grünen hatten für den Kitabau ein 2000-Quadratmeter-Grundstück an der Ecke Von-Weber-/Saarlandstraße im Visier, das der Ortsbeirat vor der Sitzung inspizierte. Selbst wenn die Stadt alle bereits angestoßenen Pläne umsetze, fehlten in Süd immer noch 350 Kita- und 30 Krippenplätze, begründete Grünen-Sprecher Jens Brückner den Antrag seiner Fraktion. „Wir drücken uns nicht vor dem Thema, wir gehen es an“, betonte er. Die Grünen wollten keine weiteren Flächen versiegeln, sondern in erster Linie die Interessen der Eltern und Kinder vertreten. Am Stadion, so Brückners Überzeugung, hätten sich Flächenangebote für den Freizeitsport und ein Kitabau durchaus vereinbaren lassen. Seiner Argumentation folgten lediglich die drei Fraktionskollegen.