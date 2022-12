Wander- statt Tannenbäumchen: Der Kindergarten St. Hildegard in Niederfeld (Gartenstadt) hat seinen Baum an mehreren Standorten aufgestellt: vor der Bäckerei Seibold, vor der Johanneskirche und vor St. Hildegard. Die Kita wollte damit möglichst viele Spender animieren, für bedürftige Kinder Weihnachtsgeschenke zu packen. Die Rechnung ging auf. Die Päckchen gehen nun an die Schwangerenberatungsstelle Donum vitae.

Über deren Inhalt sollen sich Kinder freuen, wenn sie ihre Mütter zur Beratung begleiten. So erfahren dort nicht nur Eltern Unterstützung, auch an ihre Kinder wird mit einer kleinen Aufmerksamkeit gedacht, bedankte sich Hede Strubel-Metz, Vorsitzende von Donum vitae.