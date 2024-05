Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Orgelmusik in Lukas“ heißt es am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, wieder in der Lukaskirche in Ludwigshafen. Beim dritten Konzert in der Reihe ist David Schollmeyer aus Bremerhaven zu Gast. Auf seinem Programm steht eine ungewöhnliche Melange aus Jazz und barocken Orgelwerken.

Im Herbst werden zwei Jahre vergangen sein, seit die Gemeinde der protestantischen Lukaskirche im Ludwigshafener Stadtteil Süd ihre Ott-Orgel nach einer umfangreichen Renovierung wieder in