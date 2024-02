Eine Kerze hat am Montagnacht gegen 0.30 Uhr einen Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ellerstadter Straße in Ruchheim verursacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fiel eine Kerze auf ein Bett, das daraufhin Feuer fing. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus einem Dachfenster. Die Bewohner hatten die Wohnung schon verlassen. Die Wehr hatte den Brand nach eigenen Angaben sieben Minuten nach dem Eintreffen unter Kontrolle, konnte schnell mit den Nachlöscharbeiten beginnen und das Dach auf weitere Brandherde kontrollieren. Ein Falschparker vor dem Gebäude behinderte laut Feuerwehr die Aufstellung der Drehleiter. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 32 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim sowie der Rettungsdienst und die Polizei.