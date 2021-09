In Ruchheim sind laut Polizei zwischen Freitag und Montag mehrere Kennzeichenschilder mit neuen Tüv-Stempeln von drei Autos gestohlen worden, die in der Gronauer-, in der Ellerstadter Straße und im Clodwigweg geparkt waren. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.