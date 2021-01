Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und wegen der gewünschten Kontaktreduzierung haben sich in Ludwigshafen die Pfarreien Heilige Petrus und Paulus (Mitte, Süd und Mundenheim), Heilige Katharina von Siena (Gartenstadt, Maudach und Rheingönheim), Heiliger Franz von Assisi (Oggersheim und Ruchheim) und Heilige Edith von Stein (Oppau, Edigheim und Pfingstweide) entschieden, bis 31. Januar alle Gottesdienste (die einzige Ausnahme sind Beerdigungen) abzusagen. Seit dem 27. Dezember finden im gesamten Bistum keine Gottesdienste mehr statt. Die Regelung galt bisher bis Sonntag. Die Pfarreien in Ludwigshafen haben sich nun entschieden, die Aussetzung der Gottesdienste bis zum 31. Januar fortzusetzen. Laut Dekanat ist lediglich in der Pfarrei Heilige Cäcilia (Hemshof und Friesenheim) noch keine Entscheidung gefallen. Hier laufen noch die pfarrei-internen Beratungen. Dekan Alban Meißner betont: „Ausschlaggebend waren auch die hohe Auslastung im medizinischen Bereich und die angespannte Lage in unseren sozialen Einrichtungen. Die Absage der Gottesdienste bedeutet für uns einen harten und schmerzlichen Verzicht. Wir tun es in Verantwortung für das Gemeinwohl und zum Schutz aller vor einer Ansteckung mit Covid-19.“ Einige Kirchen werden als Orte des stillen Gebets geöffnet. Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten der Pfarreien.