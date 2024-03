Der Fahrer eines schwarzen Kastenwagens hat am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr einen 61-jährigen Fahrradfahrer in Friesenheim attackiert und ist dann geflüchtet. Das Opfer wurde nach Polizeiangaben verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 61-jährige Radfahrer fuhr die Teichgasse in Richtung Langgartenstraße entlang, als ihm ein schwarzer Kastenwagen entgegenkam. Dieser sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der 61-Jährige rief dem Fahrer hinterher und wies diesen auf die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 hin. Hiernach bremste der Kastenwagen, setzte zurück, der Fahrer stieg aus und schlug dem Radfahrer mit der Faust an den Kopf. Der 61-Jährige stürzte dabei vom Rad und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr nach dem Angriff in Richtung Luitpoldstraße. Der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt sein und dunkle kurze Haare haben. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein etwa gleichaltriger Beifahrer. Der Kastenwagen soll ein Heidelberger Kennzeichen haben. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht Zeugen und Hinweise auf den Kastenwagen: Telefonnummer 0621 963-2222.