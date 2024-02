Die Arbeiten zur Kanalverlegung und Herstellung von Schachtbauwerken im Zuge des Baus der Helmut-Kohl-Allee (B44) sind am Montag, 26. Februar, am Rheincenter (Rathausplatz 10-12) gestartet. Die Kanalbauarbeiten werden laut Stadt voraussichtlich bis Ende November dauern. Während dieser Zeit werden die Fahrstreifen und der Radweg der Ludwigstraße im Bereich des Rheincenters gesperrt. Aufgrund der Sperrung ist die Ludwigstraße auf Höhe Rathausplatz 10-12 sowohl in Richtung Nord/Hemshof als auch in Richtung Mitte nicht passierbar. Aus Sicherheitsgründen wird der Radverkehr während der Bauarbeiten in Richtung Jaegerstraße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird vor Ort ausgeschildert.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, bemühe sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es von der Stadt. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Thomas Böhle, Telefon 0621 504-6820, als Ansprechpartner zur Verfügung.