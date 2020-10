Bei Neubauprojekten soll es keine Schottergärten mehr geben. Das hat der Bauausschuss am Montag einstimmig auf Antrag der CDU beschlossen. Christoph Heller begründete das Anliegen wie folgt: „Wir müssen das Grün in der Stadt bewahren. Denn es ist unser größtes Kapital, dass Ludwigshafen trotz der hohen Verdichtung und des Chemie-Standorts so grün ist.“ David Guthier signalisierte für die SPD Zustimmung und ergänzte: Ziel müsse sein, „auch die komplette Versiegelung“ von Vorgärten zu vermeiden. Für die Grünen im Rat zeigte sich Hans-Uwe Daumann zwar inhaltlich mit dem Antrag einverstanden. Dennoch war er ziemlich angefressen. Der Grund: Seine Fraktion habe vor Monaten eine Grünsatzung gefordert, die das gleiche Ziel verfolge. Damals hätten CDU und SPD den Vorstoß mit der Begründung abgelehnt, man wolle den Bürgern nicht so viel vorschreiben. Daher wundere er sich über den Vorstoß der CDU: „Ich unterstütze das, doch der Ablauf ist nicht nachvollziehbar.“ Es sei „unehrlich“, einen Grünen-Antrag abzulehnen und dann selbst den gleichen Antrag zu stellen, beklagte Daumann. Heller konterte die Kritik: „Der Unterschied ist, dass Ihr Antrag flächendeckend war, wir zielen dagegen nur auf Neubaupläne ab.“