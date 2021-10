Maximilian Göbel aus Ludwigshafen ist erneut zum Bezirksvorsitzenden der Jungen Union (JU) gewählt worden. Der 29-jährige promovierte Wirtschaftsingenieur bleibt damit an der Spitze des rund 4000 Mitglieder zählenden politischen Nachwuchsverbandes der CDU, den er seit 2019 führt. Der Bezirksverband umfasst Rheinhessen sowie die Pfalz und ist einer von insgesamt drei Bezirksverbänden der Jungen Union im Landesverband Rheinland-Pfalz. Göbel kündigte an, dass die JU an der Neuaufstellung des CDU-Landesverbands mitwirken will.