Ein Zehnjähriger ist am Montag bei einem Unfall in einer Unterführung in der Krummlachstraße (West) verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Kind mit einem Elfjährigen unterwegs. Beide befuhren mit ihren Fahrrädern einen Radweg. Gegen 17 Uhr kam den beiden Jungen in der Unterführung ein erwachsener Radfahrer auf der gleichen Spur entgegen. Der Zehnjährige erschrak und stürzte. Der Erwachsene hielt zunächst an, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Gartenstadt fort. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder beschrieben den Mann als zirka 30 Jahre alt, bekleidet mit einer langen reflektierenden Jacke der BASF. Er trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Kappe. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und fragt, wer Angaben zur Identität des Unfallbeteiligten machen kann. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.