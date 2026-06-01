Premiere im Schulhof der Grundschule in Hochdorf: Der Katholische Musikverein lädt zum Jugendmusiktag ein. Was angeboten wird.

Zum ersten Mal veranstaltet der Katholische Musikverein Hochdorf mit der Grundschule einen Jugendmusiktag, der am Freitag, 12. Juni, ab 17 Uhr im Schulhof der Grundschule in der Alfons-Legner-Straße stattfindet. Den Kindern von Jugend- und Vorjugendorchester, den Flötengruppen und den Schülern des Musikunterricht-Kooperationsprojekts soll ermöglicht werden, ihr Können zu zeigen, erklärt Musikverein-Dirigent Xaver Drews. Außerdem sollen Kinder für Musik begeistert werden.

Seit 2013 gibt es das Musikunterrichts-Kooperationsprojekt zwischen Musikverein und Grundschule. Der Verein finanziert und gestaltet mit seiner Jugenddirigentin Julia Neubauer zwei Stunden Musikunterricht pro Woche für Kinder der ersten und zweiten Klassen, den es sonst nicht in diesem Umfang geben würde. Dazu gehören: singen, tanzen, Instrumente und Musikstücke.

Mitmachen und gewinnen

Am Jugendmusiktag werden außer den ersten beiden Klassenstufen auch die dritten und vierten Klassen der Grundschule mit musikalischen Beiträgen mit dabei sein. Das Programm beginnt um 17.30 Uhr mit „Kids in Concert“ auf der Bühne im Schulhof. Dazu gibt es Informationen zu ausgewählten Instrumenten. Ab 18.30 Uhr wird ein Instrumentenparcours veranstaltet, bei dem jeder Blas- und Schlaginstrumente ausprobieren kann. „Dafür stehen Ausbilder und Musiker des Vereins zur Anleitung bereit“, sagt Drews. Es wird auch über musikalische Ausbildungsmöglichkeiten im Verein und das Kooperationsprojekt informiert. Besucher können an den Instrumenten-Stationen Stempel sammeln und sich am Schluss ein Geschenk abholen. Etwas zu gewinnen gibt es beim musikalischen Quiz rund um Musikinstrumente.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich bei einem „Mitmach-Orchester für alle“ musikalisch einzubringen. „Die Noten werden im Vorfeld verschickt und dann wird ganz spontan musiziert“, erklärt Drews. „Die Noten sind auch bewusst einfach gehalten.“ Teilnehmer müssen sich per E-Mail an jugend@musikvereinhochdorf.de anmelden.

Nach Ende des musikalischen Programms gibt es noch Zeit für Aktionen und Geselligkeit. Das Spielmobil ist vor Ort. Für Speisen und Getränke sorgen der Musikverein mit Snacks und Getränken und der Schulelternbeirat mit Waffeln und Kuchen.