Das gab es so noch nicht: Jazzer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Nachbarschaft werden ein live übertragenes Konzert im Kleinniedesheimer Schloss spielen. Zudem soll es Gespräche mit den Musikern geben. Die Idee kommt von Paul Platz, der das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises leitet. Besonderer Gast wird Richie Beirach sein, einer der ganz großen Jazzpianisten unserer Zeit, der in Heßheim lebt.

Die Rhythmusgruppe soll aus Christian Scheuber am Schlagzeug, Regina Litvinova am Klavier und Veit Hübner am Bass bestehen. Die Frontline bilden dann abwechselnd Sängerin Jutta Brandl, Saxophonist Olaf Schönborn, Trompeter Thomas Siffling und Vibraphonist Tobias Frohnhöfer. Beirach wird ein Solostück am Flügel spielen. Ort des Geschehens wird der Konzertsaal im Obergeschoss des Kleinniedesheimer Schlosses sein, wo ein Konzertflügel steht.

„Im Vorfeld hat jeder Solist ein-zwei Stücke eingereicht, in die auch andere einsteigen können, so dass es verschiedene Kombinationen gibt“, sagt Christian Scheuber, der die musikalische Koordination übernommen hat. So habe sich Brandl die Ballade „A Child is born“ gewünscht und sich Siffling gewünscht, dabei einzusteigen. Die Stücke seien Standards, auch welche, die nicht so oft gespielt werden. Was Scheuber Standards nennt, ist ein Kanon von Stücken, die alle Jazzer kennen. Dieses gemeinsame Repertoire macht das spontane Zusammenspiel möglich, wie es bei Jamsessions üblich ist.

„Das wird auch ein bisschen was von Jam haben“, sagt Scheuber. Für ihn ist dieses Streamingkonzert eine Premiere, während Siffling und Schönborn schon damit Erfahrung haben. Die Übertragung wird Jannis Schreiner alias DJ Olde technisch realisieren. Die Zuschauer können über die Live-Chat-Funktion kommentieren und applaudieren.

Im Netz