Ein gemeinsames Plädoyer gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit wollen Rabbiner Andrew Steiman aus Frankfurt und Imam Mustafa Cimşit aus Ingelheim im Bildungswerk Hospiz Elias halten. Unter der Überschrift „aufeinander achten – voneinander lernen“, demonstrieren sie am 11. Juni, 14 Uhr, in der Steiermarkstraße wie interkulturelles Zusammenleben gelingen kann. Ihre Erfahrungen als Seelsorger eröffnen zudem Perspektiven, die nicht nur für die Hospizidee bedeutsam sind.

„Wir kooperieren zum ersten Mal mit dem Jüdisch-Muslimischen Bildungswerk Maimonides“, kündigte Dennis Marten vom Bildungswerk Hospiz Elias an. In Zeiten, in denen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wachse, solle mit dem Auftritt im Doppel ein „klares Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und Vielfalt“gesetzt werden. Einrichtungen wie Hospize sollten sich in der Debatte deutlich positionieren.“

Veranstaltungsort ist das Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12. Anmeldung unter E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de.