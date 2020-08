Nach den beiden Corona-Fällen an der Anne-Frank-Realschule plus (West) und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule (Friesenheim), die am Dienstag bekannt wurden, gibt es nun auch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Edigheim eine bestätigte Covid-19-Erkrankung. Wie Schulleiter Rainer Fischer auf der Schulhomepage informiert, handelt es sich um einen Schüler der Jahrgangsstufe 11. Der komplette Jahrgang hat daher am Freitag unterrichtsfrei. Auch Geschwisterkinder zum Jahrgang 11 sind vom Unterricht befreit, dies gilt zudem für die Lehrer, die direkten Kontakt zum erkrankten Schüler hatten. Für alle anderen Schüler findet regulärer Unterricht statt. Fischer will am Freitagvormittag über weitere Anordnungen des Gesundheitsamts informieren und bittet Schüler und Eltern, sich nicht auf Informationen in sozialen Netzwerken zu verlassen, sondern nur auf die Angaben auf der Schulhomepage (www.igs-edigheim.de) zu achten.