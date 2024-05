Es ist an der Zeit, zu feiern: An Christi Himmelfahrt startet das 50. Maifest in Maikammer und bis Sonntag ist im Ortskern und auf den Bühnen am Marktplatz, Frantzplatz und im Lavendelgarten einiges geboten. Um 11 Uhr ist Festweinanstich, die KAB Blaskapelle St. Martin spielt. Der „Hofhockermarkt“ in der Weinstraße Süd lädt am Donnerstag und Sonntag (je 11 bis 18 Uhr) zum Stöbern bei Hobbykünstlern und Kunsthandwerkern ein und an allen Fest-Abenden spielen mehrere Musikgruppen. Am Freitag öffnen die Aussteller ab 14 Uhr, ausgeschenkt wird ab 17 Uhr. Um 17.30 Uhr spielt die Zentralkapelle Berlin am Marktplatz. Am Samstag startet um 9 Uhr die Oldtimer-Weinrallye. Im Laufe des Tages öffnen alle Ausschankstellen und es gibt Musik. Am Sonntag ist – wie auch schon am Donnerstag – ab 10 Uhr Frühschoppen im TuS-Sportheim, von 11 bis 13 Uhr spielt die Big Band Bad Bergzabern im Lavendelgarten. Zwischen 12 uns 13 Uhr tritt das Sinfonische Blasorchester der Gerhard-Hauptmann-Schule Griesheim am Marktplatz auf und von 13 bis 18 Uhr ist Flohmarkt am Parkplatz Alter Markt. Von Freitag bis Sonntag ist eine Flaschenlotterie im Lavendelgarten geplant, am Sonntag um 18 Uhr wird ausgelost. Beim Fest sind 14 Maikammerer Winzer vertreten.