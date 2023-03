Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von den VTV Mundenheim war Yannick Muth vor knapp 20 Monaten in Richtung SG Leutershausen aufgebrochen, um beim ambitionierten Handball-Drittligisten „den nächsten Entwicklungsschritt zu machen“. Das hatte der heute 22-Jährige damals erklärt. Nun ist der Ludwigshafener wieder zurück in der Pfalz. Ab der kommenden Saison wird er das Trikot des HLZ Friesenheim-Hochdorf tragen, obwohl sein Vertrag an der Bergstraße noch bis 2022 gültig war.

Herr Muth, Sie sind bei Ihrem Wechsel davon ausgegangen, dass Leutershausen mittelfristig mit Ihnen plant. Wie kam es nun zum Meinungsumschwung?

Es gab danach einen