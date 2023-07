Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit nahezu einer halben Milliarde Euro beteiligen sich Bund und Land am Aufbau einer neuen Verkehrsinfrastruktur in Ludwigshafen. Stadtspitze, Landes- und Bundespolitiker feiern das Ergebnis. Doch an Ludwigshafen könnte trotzdem die Hälfte der Gesamtkosten hängenbleiben. Stimmen und Stimmungen zum Hochstraßenkomplex.

Es wirkt fast ein wenig inszeniert: Unmittelbar vor dem Baustart für die neue Hochstraße Süd am Montag