Ab dem Wintersemester 2021/22 startet der neue duale Studiengang „Hebammenwissenschaft“, den die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen in Kooperation mit Praxiseinrichtungen, Kliniken, freiberuflichen Hebammen und Geburtshäusern als bisher einziger Standort in Rheinland-Pfalz anbietet.

Mit dem seit zehn Jahren existierenden dualen Studiengang „Hebammenwesen“ verfügt die HWG über langjährige Erfahrung in der akademischen Ausbildung von Hebammen. Im Gegensatz zu dem bisherigen Studienprogramm, das sich nur an bereits examinierte Hebammen und Auszubildende richtet, ist der neue duale Studiengang „Hebammenwissenschaft“ ein primärqualifizierender Studiengang und löst den Studiengang „Hebammenwesen“ mittelfristig ab.

„Das Land hat an der HWG Ludwigshafen nachhaltige Investitionen getätigt. Mit den Haushalten 2019/2020 und 2021 hat Ludwigshafen für die Hebammenwissenschaft vier neue Professuren und vier neue Mitarbeiterstellen erhalten“, sagte Denis Alt (SPD), Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, bei einem Besuch der HWG. Dafür seien im Haushalt zusätzliche Personalmittel in Höhe von rund 650.000 Euro jährlich veranschlagt.

Darüber hinaus werde in Ludwigshafen ein Skills und Simulationszentrum aufgebaut. Hierfür seien als erster Schritt in 2021 Sachmittel in Höhe von 380.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Das neu geschaffene Skills- und Simulationszentrum diene der Vermittlung der praktischen Lehrinhalte im Hebammenwesen und in der Pflege: Demonstrations- und Simulationsmodelle ermöglichten den Studierenden den Einstieg in die praktische Arbeit, bevor sie in Krankenhäusern angeleitet würden. Dies sei ein unverzichtbarer Beitrag zum Patientenschutz.

Ein bereits bestehender Masterstudiengang „Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen“ werde perspektivisch dazu beitragen, dass auch in Ludwigshafen die erforderliche Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses geleistet werden könne. „Wir wollen mit dem Ausbau der Gesundheitsstudiengänge weitere, hochqualifizierende Ausbildungskapazitäten schaffen und dem steigenden Bedarf an Pflege-Fachkräften Rechnung tragen. Nur so können wir die Pflegeversorgung auch in Zukunft sicherstellen“, ergänzte Alt.