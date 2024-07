An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) haben im Sommersemester vier Hebammen – Sabine Kühlwein, Anja Lehnertz-Hemberger, Olivia Märkl, Lucy Wächter – als erste Absolventinnen den Masterstudiengang „Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen“ erfolgreich abgeschlossen.

Dieser neue Studiengang wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden, teilt die Hochschule mit. Während ihres Studiums erweiterten die Absolventinnen ihre Kenntnisse durch eine Kombination aus theoretischen Inhalten und praktischen Anwendungen. „Unsere Absolventinnen haben gezeigt, dass sie bereit sind, die Zukunft der geburtshilflichen Versorgung aktiv mitzugestalten“, sagt Studiengangleiterin Michaela Michel-Schuldt. Der Masterabschluss eröffne zudem die Möglichkeit zur Promotion.

Ein wesentlicher Bestandteil des Studiums war ein Praxisprojekt. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gesundheitseinrichtungen und Anbietern im Gesundheitswesen ermöglichte den Studierenden wertvolle Praxiserfahrungen, die sie als äußerst bereichernd empfanden, so die HWG. „Die ersten Absolventinnen des Masterstudiengangs ,Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen’ setzen neue Maßstäbe in der geburtshilflichen Versorgung“, betont Juliane Müller, Vorsitzende des Hebammenverbands Rheinland-Pfalz.