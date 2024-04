Monat für Monat werden mehr als 2500 Tafelkunden in der Bayreuther Straße in West, darunter etwa 1000 Kinder, mit den nötigsten Lebensmitteln versorgt. Ein Schwerpunkt bilden Molkereiprodukte aus der Frischetheke. „Butter, Milch, Joghurt und Frischkäse sind in der Versorgung unserer Kunden besonders wichtig“, sagt Juergen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins Vehra. Zuletzt seien die Abgabemengen aus umliegenden Lebensmittelmärkten deutlich zurückgegangen. Das stelle die Tafel vor große Probleme. „Oft sind schon mitten in der Ausgabezeit die wenigen Molkereiprodukte vergriffen. Vielfach können nicht alle Familien mit ihren Kindern mit diesen Produkten versorgt werden. Ein wesentlicher Grund ist aus unserer Sicht, dass viele Lebensmittelmärkte ihre Ware länger als bisher, bis fast hin zum Mindesthaltbarkeitsdatum, selbst auf Sonderständen verkaufen und dadurch die Abgabemengen an die Tafel deutlich weniger geworden sind“, erklärt sich der 71-Jährige die Notlage. Besonders bei Familien mit Kindern machten sich fehlende Lebensmittel aus der Frischetheke schmerzlich bemerkbar. Ein Zukauf solcher Produkte sei aber nach den Tafelgrundsätzen nicht möglich.